Família de Rúben Cavaco desiste da queixa contra gémeos

A família do jovem agredido em Ponte de Sor desistiu da queixa contra os dois filhos do embaixador do Iraque em Lisboa.A advogada de um dos dois rapazes acusados de agredir Rúben Cavaco revelou ao Expresso que as duas partes chegaram esta sexta-feira "a um acordo extrajudicial".O advogado de Rúben Cavaco, Santana-Maia Leonardo considera que da parte do jovem o assunto fica encerrado.