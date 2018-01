Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de soterrado quer 160 mil euros

Acidente ocorreu após desabamento de terras em Vila Nova de Gaia.

08:43

A família de um homem, de 49 anos, que morreu soterrado numa vala, a 4 de abril de 2012, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, pede em tribunal uma indemnização de 160 mil euros.



O julgamento já está a decorrer e no banco dos réus estão sete arguidos, entre os quais três empresas - com os respetivos representantes - e o encarregado responsável pela obra. A vítima foi atingida pelo desmoronamento de terras quando estava a mais de dois metros de profundidade.



A obra de escavação seria para colocar manilhas de canalização numa das empresas arguidas. Refere o processo, consultado pelo CM, que na vala estavam dois homens - um morreu de imediato; o outro sobreviveu mas apresenta sequelas - e pede também em tribunal uma indemnização de 20 mil euros.



Os sete arguidos estão acusados dos crimes de violação das regras de construção, agravadas pelo resultado, e ofensas à integridade física simples. A obra em causa não tinha equipamentos de proteção contra o desabamento de terras nem pontos de saída.



No local não havia placas identificativas de prevenção de risco e não foi nomeado nenhum coordenador de segurança para a empreitada.



O processo refere também que o encarregado da obra estava numa carrinha, longe do local do acidente - em vez de estar a coordenar as operações -, e que a terra retirada com uma máquina giratória estava a ser colocada junto à borda da vala onde estavam as duas vítimas.



PORMENORES

Homem de confiança

A vítima mortal deixou mulher e uma filha menor, na altura com 12 anos. "O meu marido era o homem de confiança do dono da empresa, onde trabalhava há 14 anos sem nunca sofrer um acidente", desabafou na altura, ao CM, a mulher da vítima mortal, ainda em choque.



GNR manda parar a obra

O colega da vítima mortal conseguiu fugir do local, mas sofreu vários ferimentos. O operador da retroescavadora da empresa que operava na obra assistiu impotente à tragédia, sem conseguir fazer nada. A obra só foi interrompida por ordem da GNR, duas horas depois do trágico acidente.