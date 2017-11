Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de vítima da legionella faz queixa contra hospitais

Filhos de Maria da Graça Ribeiro vão “até às últimas consequências” para que sejam apuradas responsabilidades.

Por Ana Botto, Cláudia Machado, João Saramago e Bernardo Esteves | 01:30

A família de Maria da Graça Ribeiro, que morreu na segunda-feira, vítima do surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, vai apresentar queixa-crime contra todos os que consideram responsáveis pela morte da mulher, de 70 anos, incluindo os hospitais. "Pretendemos apurar as responsabilidades pela morte da minha mãe", afirmou ao CM a filha Sónia Ribeiro Costa.



"Agora, a nossa preocupação é despedirmo-nos da nossa mãe e depois vamos juntar-nos todos para decidir como as coisas vão ser feitas", explicou outra filha, Florbela Ribeiro.



Maria da Graça Ribeiro, que morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, deixa seis filhos, treze netos e dois bisnetos. Todos querem que seja feita justiça.



"Vamos até às últimas consequências para apurar responsabilidades", sublinhou Florbela Ribeiro, que ontem à noite pode por fim velar a mãe, depois da cerimónia ter sido interrompida pela PSP anteontem para a recolha do corpo para a autópsia.



Já a família do advogado Simão José Santiago, de 77 anos, a outra vítima mortal, ainda está a ponderar se apresenta queixa. Segundo fonte próxima da família, a decisão só será tomada depois de concluídas as exéquias fúnebres do advogado.



De qualquer modo, segundo advogados ouvidos pelo CM, o facto de o Ministério Público estar já a investigar este caso faz com que a apresentação de queixa não seja uma necessidade.



É comum que as famílias de vítimas aguardem pela investigação do Ministério Público, constituindo-se como assistentes para ter acesso ao processo. O pedido de indemnização é habitualmente feito junto ao processo-crime.



"Disseram que houve erro"

A família de Maria da Graça Ribeiro diz ter recebido um telefonema do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, tendo sido apresentado um pedido de desculpas pela forma como o velório foi interrompido na 3ª feira pela PSP para que o corpo fosse recolhido e autopsiado. "Ligou- -nos hoje [ontem] uma responsável do DIAP e pediu-nos desculpa pelo sucedido. Disse que houve um erro nesta situação", contou ao CM a filha Sónia Ribeiro Costa.



Depois da interrupção dos velórios, relacionada com o inquérito instaurado pelo Ministério Público, decorrem hoje as cerimónias fúnebres das duas vítimas mortais. O funeral do advogado Simão José Santiago, 77 anos, realiza-se pelas 12h00 em Trancoso, de onde era natural. Maria da Graça Ribeiro, 70 anos, vai ser sepultada no Cemitério de Benfica, em Lisboa, também depois das 12h00.