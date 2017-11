Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família espera verba para voltar a casa após queda de avioneta

Maria de Fátima Rosa, 55 anos, desespera para regressar à habitação que perdeu em Tires.

Por A.B. | 08:15

Há seis meses que Maria de Fátima Rosa, 55 anos, desespera para regressar à casa que perdeu em Tires quando uma avioneta lhe caiu em cima.



Do acidente resultaram cinco mortos – quatro passageiros da avioneta e o condutor de um camião, atingido pelo aparelho. A mulher salvou o neto de 4 anos de morrer no acidente.



Maria de Fátima e o marido foram realojados numa habitação temporária enquanto esperam pela indemnização da seguradora da aeronave para reconstruírem a casa.



"Saí do paraíso para o inferno. Estou a viver no bairro onde se vê de tudo e o ambiente não bom", diz.



A família sobrevive com a ajuda da autarquia e dos populares.