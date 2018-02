Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família fabrica e vende dinheiro

PJ deteve pai e filho com 67 mil euros contrafeitos.

Por João Tavares | 08:17

Pai e filho – juntamente com a companheira do homem mais novo – dedicavam-se ao fabrico de dinheiro. Equipados com simples impressoras e software e na posse de cunhos de notas de vários montantes, lançaram no mercado milhares de euros em notas falsas. Com idades entre os 21 e 55 anos, os familiares foram detidos em Elvas numa operação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ.



Não eram os detidos que procediam à passagem das notas falsas. Tinham clientes que compravam o dinheiro contrafeito, pagando, tal como é norma neste tipo de crimes, 25 por cento do valor facial. A título de exemplo, mil euros contrafeitos seriam adquiridos por 250 euros verdadeiros. Depois, o comprador inseria o dinheiro no mercado, pagando bens diversos em que recebia dinheiro verdadeiro como troco.



Segundo a PJ, os seis meses de investigação resultaram na realização de nove buscas e na apreensão de 1131 notas de 20€, 401 de 50, 49 de 500, num total de 67 170€. Foram ainda descobertas 14 notas de 10 mil francos da República Centro-Africana.



O CM apurou que as notas apreendidas têm uma "qualidade razoável" e que eram passadas em Portugal e em Espanha, pela proximidade do local de fabrico – Elvas – ao país vizinho. Ainda assim, a PJ encontrou notas na Alemanha, França, Itália, Áustria, Bélgica, Estónia, Holanda e Suíça.



Os inspetores apreenderam ainda guilhotinas, cunhos e respetiva prensa, fita holográfica, computador e impressoras.