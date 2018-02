Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família fica desalojada após incêndio

Um incêndio numa habitação em Loureira, no concelho de Alvaiázere, deixou, esta manhã de domingo, desalojada uma família de quatro pessoas - entre elas duas crianças. Na altura do fogo - cujas causas continuam por esclarecer - a família não estava em casa e os próprios vizinhos foram apanhados de surpresa pelo rápido desenvolvimento das chamas.



Quando os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere chegaram ao local já a casa estava tomada pelas chamas. O fogo fez ruir o telhado e causou danos no interior da habitação. Os operacionais extinguiram as chamas e continuaram em rescaldo até ao início da tarde. A família desalojada vai ser acolhida em casa de familiares .