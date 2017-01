Família hospitalizada por intoxicação de monóxido de carbono

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Setúbal da GNR precisou que as vítimas são três adultos, dos quais dois homens, com 22 e 48 anos, e uma mulher, de 33, e dois menores, um deles um rapaz, de 16 anos, e uma menina, de seis anos."São todos da mesma família. Foram assistidos no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica e, a seguir, transportados para o hospital", afirmou a fonte da Guarda.A intoxicação a partir da salamandra terá sido provocada, segundo a mesma fonte, "porque um dos elementos da família, sem querer, terá fechado uma válvula e houve inalação de monóxido de carbono".No local, o socorro às vítimas mobilizou 10 operacionais dos bombeiros de Palmela e de Pinhal Novo, apoiados por cinco ambulâncias, referiu o CDOS.