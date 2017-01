Família portuguesa morre em incêndio no Reino Unido

Tiago Nunes, Ana e o filho Tiago foram encontrados queimados numa quinta em Reigate, Surrey, no Reino Unido. Os corpos da família portuguesa foram descobertos na cama do casal.

A casa onde morreu a família portuguesa, em Inglaterra

Viviam numa moradia anexa à quinta onde Tiago trabalhava como jardineiro. Tiago, o filho do casal, tinha sete anos. Ana, de nacionalidade chilena, trabalhava como empregada doméstica. O incêndio terá deflagrado pela madrugada, conta o jornal britânico The Mirror.

O sucedido apenas foi descoberto pela manhã, uma vez que Tiago Nunes, com cerca de 30 anos, não apareceu para trabalhar. Um dos colegas foi à sua procura. Como a casa em que a família morava ficava longe da vivenda principal da propriedade, o fogo terá passado despercebido.



Quando a polícia e os bombeiros chegaram à propriedade, encontraram os três corpos carbonizados.

A família esteve em Lisboa e no Porto no início deste mês.



A quinta - Little Santon Farm - pertence a Adrian e Sara Smart.



As causas do incêndio ainda não são conhecidas.





Fire and police investigators at the scene of triple fatal house fire in #Reigate. pic.twitter.com/a5yECZ1xFZ — BBC Surrey (@BBCSurrey) January 25, 2017





