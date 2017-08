Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Familiares de vítimas de Pedrógão prometem "lutar contra relatório dúbio"

Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com comitiva da Associação de Familiares das Vítimas.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

O combate à "versão institucional" da tragédia de Pedrógão Grande, que vitimou pelo menos 64 pessoas – Alzira Costa, atropelada ao fugir das chamas, não consta da lista oficial –, será uma das lutas a travar pelas famílias dos falecidos. O apelo foi feito esta terça-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu em Belém uma comitiva da Associação de Familiares das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande.



"Juntos somos fortes, separados a nossa voz será esquecida e com ela os nossos entes falecidos. E será superada por uma versão institucional dos factos, fundamentada por um qualquer relatório dúbio", afirmou Nádia Piazza, porta-voz do movimento, que perdeu o filho de cinco anos no fogo de 17 de junho. Depois de uma reunião de duas horas com Marcelo, a jurista lançou um apelo a que se faça uma investigação "independente e imparcial" no apuramento de responsabilidades.



"É um apelo dirigido àqueles que estão no terreno a investigar. Aos magistrados, aos inspetores da PJ, aos investigadores e cientistas da comissão técnica independente e do centro de estudos de incêndios florestais: que sejam independentes e imparciais, guerreiros incansáveis contra dificuldades ou forças contrárias ao apuramento da verdade", pediu, em lágrimas, Nádia Piazza, que não esqueceu o peso do Presidente.



"Revoltados pela morte de tantas pessoas", os elementos da comitiva não quiseram responder no fim aos jornalistas.



Pormenores

Partidos pedem urgência

PSD, CDS-PP, PCP e BE concordam com a necessidade de aprovar com urgência – setembro – o mecanismo extrajudicial de indemnização às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.



PS critica "pressa"

O PS critica a pressa dos restantes partidos. "Não há nenhuma objeção de princípio. Pretendemos que o seja com as necessárias salvaguardas, para ser um diploma com qualidade", defendeu Pedro Delgado Alves.



Cáritas vai ajudar a reconstruir 40 casas

A Cáritas de Coimbra vai reconstruir 40 habitações afetadas pelos incêndios de junho em Pedrógão Grande e em Góis: 21 são de reconstrução total da casa e 19 serão de reconstrução parcial.



Habitantes continuam sem telecomunicações

Vários habitantes de algumas das aldeias da zona afetada pelo incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, continuam a registar falhas nas telecomunicações.



Demissões na ANPC em época de fogos

Maria do Céu Madeira é a mais recente demissão da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). A diretora de Recursos Humanos da Proteção Civil saiu em rota de colisão com diversos funcionários administrativos e operacionais de comunicações. Segundo a assessoria da ministra da Administração Interna, foi Maria do Céu Madeira que na segunda-feira passada pediu a demissão alegando problemas pessoais.



Na semana passada, Maria do Céu Madeira reuniu com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), que representa os operadores de comunicação da ANPC. Esta reunião surgiu após uma ameaça de greve por atrasos nos pagamentos das horas extraordinárias.



Maria do Céu Madeira chegou a acordo com o sindicato e o pagamento foi disponibilizado, após ter obtido luz verde do gabinete de Constança Urbano de Sousa. Esta demissão da diretora, nomeada a 29 de abril de 2016, ocorre em plena época de incêndios, numa altura de grandes convulsões na ANPC após a tragédia de Pedrógão Grande, em que morreram 64 pessoas. Também o assessor de comunicação da ANPC, Fausto Coutinho, se tinha demitido por incompatibilidades com o presidente. Juntam-se vários administrativos e operacionais.