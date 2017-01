Famílias desesperam com falta de água no Pinhal Novo

O CM pediu esclarecimentos à autarquia, que não respondeu.



Lagoa da Palha é uma localidade rural onde os moradores têm animais para consumo, como galinhas, patos ou porcos. Lurdes Fortes, 53 anos, tem bidões cheios de água para poder dar aos animais. "A falta de água é um transtorno muito grande", desabafa. Segundo os moradores, a autarquia estará a proceder a trabalhos de reparação nas condutas de água.

Os habitantes de Lagoa da Palha, no Pinhal Novo, Palmela, queixam-se dos cortes no abastecimento de água há cerca de três semanas e acusam os serviços municipais de não prestarem informação à população acerca dos períodos em que decorre a supressão no fornecimento.Ao, alguns moradores lamentam terem ficado com eletrodomésticos avariados devido aos cortes de água. "Desde dezembro que falta água um dia ou outro, sem aviso prévio. Deixamos máquinas de lavar roupa a funcionar e de repente cortam a água. Tenho uma máquina, que comprei há três anos e funcionava bem, e agora deixou de trabalhar. Tive de comprar outra esta semana, gastei 400 euros", queixou-se aoCristóvão Vinagreiro, 45 anos, motorista profissional.Daniela Santos, 23 anos, desempregada, estava a dar banho à filha Eva, de 4 anos, quando a água deixou de ter pressão. "Ficou fria e fui a correr para o esquentador mas o problema não era do aparelho. Cortaram a água. A minha filha esteve vários minutos ao frio, com risco de apanhar uma constipação. É uma vergonha e nem avisam para podermos abastecer ou não ligar as máquinas de lavar roupa", queixou-se Daniela Santos.