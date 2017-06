Famílias fogem de casas cercadas

Os cozinheiros de serviço depressa se mobilizaram e em pouco tempo prepararam panelas de sopa e outros alimentos, já que se calcula que perto de 200 pessoas tenham pernoitado no clube e nas escolas de Avelar. "Começou logo a chegar gente com mantimentos, sobretudo água, leite e fruta", adiantou ontem aoo responsável da coletividade.Quem estava mais combalido foi encaminhado para as salas mais frescas e ao início da manhã de ontem toda a gente estava à disposição. "Estamos numa zona tampão, porque foi aqui que o IC8 foi cortado ao trânsito e por isso tudo convergiu para aqui", explicou o presidente do Avelarense. Muitas pessoas se apresentaram disponíveis para ajudar em tudo o que fosse preciso, como psicólogos.Entretanto, sábado à noite, em Ansião, na sede de concelho, decorria o jantar de apresentação do candidato do PSD à câmara municipal, numa sessão presidida por Pedro Passos Coelho. "Assim que percebemos a dimensão da tragédia fez-se um minuto de silêncio, a festa acabou e os alimentos disponíveis foram encaminhados para o ACA", disse aoFernando Marques, o candidato do PSD à Câmara de Ansião.Um passeio a Leiria, para participarem numa festa religiosa no Seminário, terminou da pior forma para um grupo de residentes em várias aldeias de Figueiró dos Vinhos, que ficou retido em Avelar. "Não consigo falar com ninguém, sei que os barracões arderam, o trator também, mas tenho esperança de que a casa resista", disse aoAurora Carvalho, de 78 anos, que descansava ao lado do marido numa das salas do Atlético Clube Avelarense.Menos sorte teve Amélia Pires, de 80 anos, que deixou o marido em casa. Luciano Maria Joaquim, de 78 anos, foi uma das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande. "Ele meteu-se no carro para fugir quando viu tanto fumo, mas ainda não sei se foi atingido pelo lume ou se teve algum acidente causado pelo fumo, porque não se via nada", diz Amélia Pires ao, agora viúva.