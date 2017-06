Fardados doam 3700 € a menino com doença rara

Em Portugal, existem 14 casos diagnosticados de síndrome de Moebius. Os pais de Gonçalo têm pedido ajuda através da página ‘Um Sorriso pelo Gonçalo’ na rede social Facebook.



Militares da GNR, guardas prisionais, agentes da PSP e do SEF, inspetores da PJ e da ASAE, elementos das Forças Armadas e juízes participaram, ontem de manhã, no Trail das Fardas, promovido pela Polícia Municipal de Gondomar e pela associação S4L, em Covelo, e angariaram 3700 euros para ajudar Gonçalo. O menino de 4 anos é portador da síndrome de Moebius e precisa de ajuda para uma cirurgia que lhe permitirá recuperar os movimentos na cara."O nosso menino tem o lado esquerdo da face paralisado e, por isso, está constantemente a salivar. A cirurgia, a realizar no Hospital Dr. Manuel Gea Gonzalez, no México, e o apoio a prestar pela Associação Moebius daquele país da América Latina, durante três meses, para garantir que o Gonçalo não tem complicações no pós-operatório, custam cerca de 100 mil euros. Já conseguimos angariar 65 mil euros até agora, em 27 iniciativas, das quais organizámos apenas quatro", indicam os pais do menor.Sérgio Moreira, agente da PSP em Cedofeita, no Porto, e Filipa Pinto, desempregada e dedicada a tempo inteiro ao filho, poderão agora acrescentar o montante recolhido pela Polícia Municipal de Gondomar.