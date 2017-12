Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faro aprova orçamento de 37,3 milhões de euros

Executivo liderado pelo PSD não tem maioria mas abstenção do PS e BE permitiu aprovar o documento.

Por João Mira Godinho | 08:44

A Assembleia Municipal de Faro aprovou as Grandes Opções do Plano e Orçamento da autarquia, para 2018. Como o executivo, liderado pelo PSD não tem a maioria, o documento, com um valor total de 37,3 milhões de euros, o documento foi aprovado com 15 votos a favor (PSD, CDS, MPT, PPM e PAN) e as abstenções do PS e BE (13 votos), enquanto o PCP votou contra (3 votos).



O orçamento de Faro para o próximo ano apresenta uma redução de cerca de 2 milhões euros, face ao documento de 2017, "em virtude, sobretudo da descida do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)", explica o executivo municipal.



"A prioridade passa por garantir os projetos fundamentais, como o programa de pavimentações (Faro Requalifica) e a melhoria do parque escolar, com três novas salas para o ensino Pré-Primário, a requalificação do edificado escolar e o investimento em equipamentos e materiais pedagógicos", acrescenta.



A construção de um canil municipal bem como as remodelações de parques infantis e instalações desportivas também estão previstos no documento, "que contempla ainda uma forte componente ambiental e de recuperação dos espaços verdes", diz também a câmara.



Na mesma reunião, que se realizou na semana passada, foi ainda aprovada a revisão do Orçamento de 2017 do Teatro Municipal, um novo Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do concelho, o Plano de Pormenor do largo Dr. Francisco Sá Carneiro, a compensação pela ampliação do hospital de Gambelas em terreno vendido pela câmara e a adesão de Faro à Associação Conferência das Cidades do Arco Atlântico.