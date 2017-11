Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faro com maior aumento na taxa aeroportuária

PSD não percebe razão do Algarve ter aumento superior aos outros aeroportos e CDS-PP lembra fecho da Monarch.

Por João Mira Godinho | 08:49

O PSD criticou ontem o aumento da taxa aeroportuária aplicada a cada passageiro, no aeroporto de Faro, "muito superior" aos que serão aplicados em Lisboa e Porto. Isto, no mesmo dia em que o CDS-PP questionou o Governo sobre os efeitos da falência da Monarch na hotelaria da região .



De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, para 2018, está previsto um aumento de 25 cêntimos (3,1%) na taxa aplicada a cada passageiro no aeroporto algarvio, quando para Lisboa o aumento é de 18 cêntimos (1,94%), no Porto é de 17 cêntimos (2,19%) e nos Açores 8 cêntimos (1,18%). Na Madeira e em Beja, as taxas aeroportuárias não sofrem alterações.



Na Assembleia da República, Cristóvão Norte, deputado do PSD eleito pelo Algarve, alertou que, "quando se conhece que rotas estão a ser canceladas na época baixa, tal como foi o caso da Ryanair, e isso pode produzir um crescimento mais lento de passageiros em Faro, ninguém percebe porque terá Faro o maior aumento nas taxas aeroportuárias". O parlamentar defende que estas taxas "têm um papel importante na competitividade da região".



Também ontem, o CDS-PP anunciou que questionou o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, sobre o fecho da Monarch e os efeitos que este pode ter na hotelaria algarvia. Três deputados, incluindo Teresa Caeiro, eleita pela região, lembram que além da companhia aérea, a empresa tinha operadores turísticos, que deixaram dívidas ao setor hoteleiro algarvio, e pergunta ao ministro se está a acompanhar a situação e a apoiar os empresários lesados.