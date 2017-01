Fatura de jantar trama homicida

Os universitários que encontraram o corpo indicaram, ontem, que tinham ido à fábrica planear uma praxe noturna e aperceberam-se do ‘cheiro nauseabundo’.



Foram ainda ouvidas a psicóloga que tratou do pedido do rendimento social de inserção (RSI) e uma assistente social da Associação Nacional de Ajuda aos Pobres que acompanhava a vítima. Descartaram que esta consumisse drogas e confirmaram que recebera, em fevereiro de 2016, cerca de 1400 euros de retroativos do RSI.



A descoberta de um recibo de jantar de uma churrasqueira, no interior de um pavilhão, e de um documento com identificação, levaram a Polícia Judiciária a encontrar o homicida de um sem-abrigo que foi morto numa fábrica abandonada, na estrada da Circunvalação, no Porto, em maio do ano passado.Na primeira sessão do julgamento, esta quinta-feira, no tribunal de S. João Novo, o arguido Luís Carlos Neves, 27 anos, remeteu-se ao silêncio.Três inspetores da PJ explicaram que, nas perícias realizadas na fábrica onde foi encontrado o cadáver em avançado estado de decomposição e parcialmente carbonizado, foram encontrados indícios de que Paulo Correia, a vítima, foi ‘violentamente agredido’ com uma barra de ferro e, depois, queimado.