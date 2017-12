Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz queixa por sexo com burra em Guimarães

Dono encontrou animal amarrado com um balde junto às patas.

Por Patrícia Lima Leitão | 22.12.17

O dono de uma burra apresentou uma queixa na GNR contra desconhecidos por acreditar que alguém praticou atos sexuais, por quatro vezes em apenas um mês, com o animal, em Santo Tirso de Prazins, Guimarães.



"O método é sempre o mesmo e a última vez foi na madrugada de terça-feira. Encontrei as portas do curral arrombadas e um balde junto às patas", contou o dono ainda abalado com os maus-tratos ao animal. Além de ter amarrado a burra ‘Carolina’, o indivíduo atou a cauda do animal com uma corda, que acabou por cortá-la. "Ela era muito meiga e agora está sempre a assustar-se. Já não é a mesma", adiantou.



O curral está sempre fechado a cadeado, mas agora foi aberto. A queixa na GNR foi remetida para o Ministério Público.