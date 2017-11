Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fazem 738 quilómetros por solidariedade

Bombeiro sapador organizou viagem de bicicleta.

Por Tiago Griff | 08:17

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, Paulo Lamego, com oito colegas e amigos, partiu ontem de Faro em direção a Chaves, pela Estrada Nacional 2, de bicicleta, num evento solidário para com os soldados da paz do País. A chegada está prevista para este sábado à tarde.



‘Corrente solidária que une Portugal’. É sob este lema que os nove ciclistas vão fazer os 738 quilómetros, numa iniciativa que serve para lembrar que os bombeiros não trabalham apenas quatro meses por ano.



"Não se lembrem só dos bombeiros na época dos incêndios florestais, que são bastante divulgados, e, infelizmente, este ano, por motivos muito trágicos. Nós trabalhamos o ano inteiro com as cheias, incêndios urbanos, fugas de gás e os imensos acidentes rodoviários", disse ao CM o comandante, de 46 anos, apelando a um apoio ao longo de todo o ano do Governo e também da população.



Esta viagem, organizada por Paulo Lamego, aconteceu pela primeira vez no ano passado, mas no sentido inverso, de Chaves para Faro. Desta vez é acompanhado por oito amigos, alguns também bombeiros.



"A profissão de bombeiro já exige muito fisicamente, por isso, para me preparar, foi só acrescentar o treino específico de bicicleta", explicou ao CM o estreante Bruno Santos, de 40 anos, que pertence ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.



A viagem vai ser dividida em quatro etapas e a chegada a Chaves está prevista para sábado, pelas 15h30.