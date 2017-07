Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fazem extorsão a pai e filho

Dois suspeitos foram detidos na quarta-feira à noite pela PSP de Lisboa.

Por S.A.V. | 09:51

Um reformado de 71 anos, e o filho, de 47, passaram meses a ser ameaçados por dois homens, a quem tiveram de entregar dinheiro para não serem agredidos. Os dois extorsionistas foram detidos na quarta-feira à noite pela PSP de Lisboa.



De acordo com a Polícia, tudo se passou em Benfica e os dois homens, de 30 e 27 anos, "aproveitando o estado de fragilidade das vítimas", recorreram à coação violenta de ameaça de agressão contra pai e filho.



Na quarta-feira, as vítimas chamaram a polícia. Os agentes presenciaram as ameaças e detiveram os dois homens, já referenciados por crimes semelhantes.



Têm julgamento marcado para 9 de agosto.