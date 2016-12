Fazem seis assaltos após matarem a tiro

Na Galp da EN107, em Perafita, roubaram 1077 euros e tabaco no valor de 1840. O roubo mais violento aconteceu na Repsol de Moreira da Maia. Um funcionário e dois clientes foram obrigados a encostar-se à parede e ameaçados de morte. Fugiram no carro de um cliente com 220 euros em dinheiro e 1135 em tabaco. Já no café Mendes, Perafita, roubaram um fio de ouro ao dono e 250 euros. Em Guifões, dispararam contra uma casa.

Atualmente a cumprir penas de cadeia por terem abatido a tiro Carlos Machado - no interior da discoteca Barcas, no Cais de Gaia, em outubro de 2013 -, os três homicidas foram novamente condenados, desta vez por seis assaltos violentos. Os ataques, cometidos em três horas, ocorreram logo após o homicídio. O Tribunal de Matosinhos condenou Mário Correia ‘Ganola’ a 17 anos de prisão, David Barroqueiro a 11 anos e seis meses, e Rui Pinto a 13 anos.Além desta condenação recente, ‘Ganola’ e David já estão a cumprir 25 anos de prisão. Já Rui, cuja pena fixada foi de 19 anos, pelo crime de Gaia, nunca compareceu no tribunal para o julgamento pelos assaltos.O primeiro ataque foi ao café do centro cultural do bairro de Francos, Porto. Com duas caçadeiras de canos serrados, fizeram vários disparos para partir as portas. Foram depois às bombas da Galp da A28, na Senhora da Hora, Matosinhos. Encapuzados, ameaçaram com as duas armas o funcionário, mas este fechou-se na loja. Dispararam e o vidro não se partiu.