Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fazer grafitti em comboios pode levar à prisão

Tribunal ordenou que dois indivíduos sejam julgados. Pena pode chegar aos cinco anos.

12:41

Dois indivíduos acusados de grafitar comboios podem ter de cumprir uma pena de prisão até aos cinco anos. O Tribunal da Relação do Porto ordenou que estes dois homens sejam julgados por dano qualificado, avança a imprensa nacional.



Esta decisão do Tribunal vem anular outra de um juiz de instrução que tinha encarado este caso apenas como uma contra-ordenação.



A questão está a gerar controvérsia, estando em causa as divergências entre o Código Penal e uma lei de 2013 criada para estabelecer o "regime aplicável aos grafitos, afixações, picotagem e outras formas de alteração".



Só este ano estima-se que a Comboios de Portugal (CP) gaste mais de três milhões de euros em vigilância e limpeza.