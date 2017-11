Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fecham fábrica e tentam enganar os funcionários

Trabalhadores foram surpreendidos com esvaziamento de empresa após dois dias de férias.

Por Fátima Vilaça | 08:28

Sem dinheiro e sem trabalho. Assim ficaram os quase 50 funcionários da empresa de calçado Spring Impact, em Gémeos, Guimarães. Os proprietários esvaziaram a fábrica e ontem, dia de regresso ao trabalho após um pequeno período de férias, as portas já não abriram.



Os trabalhadores sentem-se enganados e roubados e, também ontem, reclamaram à porta da empresa o pagamento de dois meses e meio de salários em atraso.



"Há muito tempo que as coisas não estavam bem, mas confiámos no patrão, que sempre nos garantiu que ia pagar tudo o que nos devia. Agora sentimo-nos enganados, sentimo-nos roubados. Fechou a porta sem aviso e deixou-nos sem dinheiro", disse, revoltada, Célia Sampaio, de 38 anos, uma das trabalhadores que passou todo o dia de ontem à porta da empresa à espera que o patrão cumprisse as promessas que tinha feito.



Ao longo do dia, vários camiões transportaram todas as máquinas da empresa. Mas a retirada dos equipamentos começou já no fim de semana.



"Deu-nos dois dias de férias a seguir ao fim de semana, percebemos agora que foi para nos enganar", explicou Diana Fernandes.



A trabalhadora, de 23 anos, que vive em frente à fábrica, apercebeu-se na terça-feira de movimentações de camiões e alertou os colegas. "Atravessei o meu carro à frente do camião e chamei a GNR, para impedir a saída das máquinas, mas fui ameaçada", sublinhou.



Os trabalhadores aguardaram até ao fim do dia pela entrega dos documentos para se inscreverem no centro de emprego, o que não aconteceu.



O CM tentou, sem sucesso, obter reação da empresa.