Federação reúne com a PSP por causa de ameaças a árbitros

A Federação Portuguesa de Futebol vai reunir-se esta tarde com a PSP. O assunto em debate será o problema das ameaças aos árbitros de futebol, que obrigaram ao reforço do dispositivo de segurança mobilizado para acompanhar vários juízes e as suas famílias.





José Fontelas

Gomes

, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), será um dos participantes na reunião.



Esta sexta-feira, a PSP emitiu um comunicado em que revela que "os recentes acontecimentos suscitaram acrescidas preocupações que originaram contatos por parte de responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol".



A PSP assegura o funcionamento do Ponto Nacional de Informações para o Futebol (PNIF) e "acompanha em permanência a situação relativa à segurança de todos os agentes desportivos, designadamente a segurança das equipas de arbitragem, de forma a garantir que todos tenham condições para exercer livremente as suas funções".

