Feira comemora 40 anos com rendas de bilros

Muitas iniciativas foram organizadas para celebrar o aniversário do evento.

Por Ana Silva Monteiro | 09:14

A Feira de Artesanato de Vila do Conde abriu portas ontem e foram muitos os que estiveram na inauguração.



O evento celebra este ano 40 anos e vai dar uma atenção especial à tradicional renda de bilros. Para comemorar a data foi também organizado uma exposição fotográfica sobre as quatro décadas da feira e uma mostra, em diferentes lojas da cidade, subordinada ao tema "40 anos, 40 ícones do Artesanato Português".



Este ano a feira vai ter como convidada uma artista plástica polaca que, inspirada nas tradicionais rendas locais, preparou uma instalação artística de grandes dimensões, a ser exposta no local da feira.



A artista, em parceria com as rendilheiras locais, está criar uma obra de arte, que teve como ponto de partida os quadrados na maior Renda de Bilros do Mundo, feita no concelho o ano passado e que foi certificada pelo Guinness World Records.



"Numa data tão especial, tínhamos de promover algo que fosse diferente e esta obra será uma espécie de ‘bolo de aniversário’ da feira. Será uma peça emblemática, que foi concebida no local, numa homenagem aos 40 anos do evento e também ao nosso artesanato de eleição, que são as rendas de bilros", disse o autarca Elisa Ferraz.



Nesta 40ª edição da Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde marcarão presença mais de 200 artesãos de diferentes partes do País, mas também do estrangeiro. Música e gastronomia também vão fazer parte dos dias de festa.



O evento vai prolongar-se até dia seis de agosto nos jardins da avenida Júlio Saul Dias, onde são esperadas milhares de pessoas.