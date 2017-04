Feira de Março lotada para ver Marco Paulo

Também os comerciantes estão contentes com adesão das pessoas. "Esta é a melhor feira do País e olhe que eu faço muitas! Este ano não me posso queixar. Comparando com anos anteriores, este está a ser o melhor. Tenho vendido bem", contou José Monteiro, que já vende fumeiro na Feira de Março há mais de uma década.

"Venho à feira todos os anos, já é uma tradição e, este ano, o facto de estar cá o Marco Paulo fez com que viesse até aqui com a família. Sou fã do trabalho dele desde pequeno e é bom poder ouvi-lo na minha cidade. Aliás, acho que é a melhor maneira de passar uma segunda-feira de Páscoa". As palavras são de Vítor Castro, uma das largas centenas de pessoas que aplaudiram ontem o cantor na Feira de Março, que decorre no Parque de Exposições de Aveiro.O evento começou no passado dia 25 e vai prolongar-se até terça-feira da próxima semana. Durante os dias de uma autêntica romaria são centenas as pessoas que vêm de longe para visitar aquela que é considerada uma das maiores feiras do País."Não sou daqui, mas todos os anos venho cá. É uma feira que atrai muitas pessoas e que tem várias atividades. Para os mais pequenos, isto é um mundo cheio de carrosséis e doces. Mas nós, que somos mais crescidos, também gostamos. Num único espaço, temos gastronomia, atividades e música", disse Nuno Mesquita, que foi desde Coimbra até à Feira de Março.