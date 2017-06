Feira de S. Mateus ‘olha’ para mercado espanhol

Quanto ao número de visitantes esperados será sempre superior ao 1 milhão e 29 mil pessoas do ano passado.



Uma das grandes novidades desta edição são as novas áreas e arquiteturas, com a apresentação do projeto Viseu Arena à cabeça. A futura sala nascerá durante 2018 e será uma melhoria ao já existente Pavilhão Multiusos. Com capacidade para mais de cinco mil pessoas, irá assumir-se como a maior sala de espetáculos da região Centro.Quanto ao número de visitantes esperados será sempre superior ao 1 milhão e 29 mil pessoas do ano passado.Mais de 120 eventos estão previstos nos 38 dias da feira, entre música, cinema, folclore, artesanato, concursos e dias temáticos.

A Feira de S. Mateus, em Viseu, quer chegar a Espanha e atrair turistas do país vizinho, sobretudo da zona de Salamanca pela proximidade geográfica. O desejo foi ontem demonstrado por Almeida Henriques, presidente da autarquia, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, que celebra 625 anos de existência.Segundo a organização, a aposta na reabilitação e na qualificação foi bem-sucedida e por isso as expectativas para este ano são ainda maiores. "A feira de S. Mateus vive hoje, de novo, um tempo áureo, por isso o salto ibérico está cada vez mais ao alcance", referiu o autarca.A organização acredita ter "a melhor programação de sempre", numa aposta virada para a lusofonia com Seu Jorge, Matias Damásio e Nélson Freitas como protagonistas. O evento arranca a 11 de agosto e vai durar até 17 de setembro, com todos os domingos "francos", ou seja, de entrada gratuita. Pelo palco principal vão passar ainda nomes como Marco Paulo, Pedro Abrunhosa, José Cid, Diogo Piçarra e AGIR.