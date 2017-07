Feirantes descontentes com novo local da feira

Comerciantes denunciam “péssimas condições” e acusam a autarquia de “má-fé”.

Por Secundino Cunha | 12.07.17

Um grupo de feirantes manifestou-se ontem, em frente à Câmara de Braga, contra as "péssimas condições" do local onde a feira semanal foi provisoriamente instalada, devido às obras de requalificação do Parque de Exposições de Braga.Um dos feirantes, Carlos Valentim, disse que "muitos dos comerciantes foram colocados num espaço em terra que, quando chove, é um lamaçal e onde, quando está sol, a poeira é insuportável". "A câmara agiu de má-fé, já que prometeu pôr um piso novo e, até agora, nada fez. E por causa destas condições degradantes, nós estamos a somar grandes prejuízos", assegurou o comerciante.Por seu lado, a autarquia explicou que a feira mudou de local devido às obras de reabilitação do Parque de Exposições, que, por se tratar de um projeto estruturante para a cidade, não podiam ser adiadas por mais tempo, e que, para benefício dos feirantes, foi escolhida uma localização próxima do local habitual da feira.Ao todo, a feira semanal de Braga conta com quase 340 feirantes, localizando-se 116 na EN101, 50 junto ao 1º de Maio, 35 na avenida Pires Gonçalves e 136, os que agora protestam, no sopé do monte do Picoto.A Câmara de Braga alega que já colocou um composto de brita e cimento, designado por ‘tout-venant’, em boa parte do terreno e sublinha que, por causa dos prejuízos decorrentes da mudança, reduziu as taxas municipais em 20 por cento.De resto, a autarquia acrescenta que os feirantes podem, se assim o entenderem, suspender a presença na feira semanal, sem perderem a licença futura.