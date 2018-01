Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Felícia Cabrita diz que "Sócrates é o maior embuste dos últimos dois séculos"

Jornalista questiona como "fomos governados durante seis anos por este homem, que é um logro".

19:49

A jornalista Felícia Cabrita deu, juntamente com Joaquim Vieira, uma entrevista esta segunda-feira em que considera que José Sócrates foi "o maior embuste dos últimos dois séculos" em Portugal.



Falando sobre o "Processo Marquês", a repórter questiona como "é que fomos governados durante seis anos por este homem, que é um logro".



"Eça de Queiroz, no século XIX, falava sobre este tipo de gentinha, a gentinha da província", declara, explicando que Sócrates, "como tinha sido achincalhado publicamente por causa das suas credenciais de estudante", quis "criar uma imagem que reforçasse o regresso à política".



"É brutal quando se faz uma acusação destas a um governante. Nada mais fica por dizer. E o Ministério Público acusa José Sócrates de ter traçado um plano para chegar ao poder e apoderar-se do mecanismo do Estado para enriquecer. Isto é terrivel", diz a jornalista, que consultou o processo que envolve José Sócrates e escreveu um livro sobre isso.