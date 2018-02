Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferido em Pedrógão regressa após oito meses em Espanha

Carlos Guerreiro está agora internado em Coimbra.

Por Isabel Jordão | 01:30

O ferido do incêndio de Pedrógão Grande, que ficou com 85 por cento do corpo queimado e esteve em Espanha a fazer transplantes de pele, já regressou e vai continuar a recuperação nos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde está internado, desde quarta-feira, na Cirurgia Plástica.



Carlos Guerreiro, 44 anos, chegou a Lisboa, de avião, na quarta-feira ao final da tarde, seguindo para Coimbra de ambulância. "Vinha bem-disposto, com muita força para seguir em frente", disse esta sexta-feira ao CM a companheira da vítima, Patrícia Santos, 29 anos, que já passa as tardes no hospital a dar o apoio que até agora só podia prestar à distância.



A recuperação será longa, mas Patrícia Santos está confiante e desejosa de apresentar o filho de ambos - Pedro, que nasceu um mês depois do incêndio - a Carlos Guerreiro.



O bebé ainda não tem o apelido do pai, que só o conhece por fotos.



PORMENORES

Dois hospitalizados

O incêndio de Pedrógão Grande deflagrou a 17 de junho, alastrou aos concelhos vizinhos e causou 66 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Dois ainda estão hospitalizados, ambos em Coimbra: Carlos Guerreiro e um homem de 50 anos.



Cinco feridos de outubro

A tragédia repetiu-se em outubro, em vários concelhos do Centro do País, com mais 46 mortes a lamentar, além de dezenas de feridos queimados. Cinco feridos ainda se mantêm internados, em Coimbra (dois), Lisboa (um) e Porto (dois).



--



Autoridade de Comunicações fiscaliza serviço

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse ontem que a Autoridade Nacional de Comunicações vai "fiscalizar as condições de reposicionamento do serviço" telefónico nas aldeias afetadas pelos incêndios e fazer uma "investigação aprofundada" à situação de Vale da Ameixoeira, Sertã, onde a avaria desde outubro do telefone fixo impediu um idoso de pedir socorro para a mulher, que viria a morrer.