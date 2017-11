Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferido grave após queda de três metros

Acidente aconteceu pelas 10h45 de sexta-feira.

Por P.J.D. | 10:52

Um homem, de 47 anos, sofreu ferimentos graves ao cair de um poste de telecomunicações na rua do Arnal, no lugar de Miragaia, em Águeda.



O acidente aconteceu pelas 10h45 de ontem.



O alerta foi dado para os Bombeiros de Águeda e dava conta de que um funcionário de uma empresa de telecomunicações tinha sofrido uma queda de cerca de três metros.



Foi assistido no local e transportado pelo INEM para uma unidade hospitalar de Coimbra.