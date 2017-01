Ferido grave em queda de trator

O que achou desta notícia?







Um homem de 70 anos ficou gravemente ferido esta sexta-feira ao cair de um trator numa ribanceira, no lugar de Prados, em Moreira, Monção.A vítima que sofreu lesões graves no tórax foi transportada para o Serviço de Urgência Básica de Monção, e depois transferida para o hospital distrital de Viana do Castelo.No local estiveram três operacionais, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Monção e a VMER de Viana do Castelo.