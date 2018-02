Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferido grave em atropelamento com elétrico em Lisboa

Circulação foi "totalmente normalizada" na zona às 18h45.

17:49

Um homem ficou esta quarta-feira ferido com gravidade depois de ter sido colhido por um elétrico no cruzamento entre a Avenida 24 de Julho e a Avenida Infante Santo, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da PSP.



A mesma fonte adiantou que o ferido, que foi assistido no local por médicos do INEM e transportado para o Hospital de São José, aparentava ter "entre 70 e 80 anos de idade".



A faixa de transportes públicos esteve cortada ao trânsito desde cerca as 16h30, mas fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à agência Lusa, pelas 18h45, que a circulação já estava "totalmente normalizada" na zona.



Para o local foram mobilizadas três viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, com 13 operacionais, uma ambulância do INEM, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e um motociclo de emergência médica.