Ferido grave em colisão que obrigou ao corte da Estrada Nacional 2 em Vila Real

Alerta foi dado às 9h59 desta sexta-feira.

Por Lusa | 11:17

Um ferido grave foi o resultado de uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro, na Estrada Nacional 2 (EN2), em Vila Real, um acidente que obrigou ao corte da via, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.



O acidente, cujo alerta foi dado às 09h59, resultou de um embate entre uma colisão entre um automóvel e um camião de transporte na zona da Samardã.



O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, disse à agência Lusa que a vítima é uma mulher, que aparenta ter entre 30 a 40 anos, e explicou que foi necessário proceder a manobras de desencarceramento para ser retirada da viatura.



Foi estabilizada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada para o hospital de Vila Real com ferimentos considerados "muito graves".



Segundo a GNR, o trânsito foi cortado naquela zona da EN2, que liga ao concelho de Vila Pouca de Aguiar, e a ser desviado para a Autoestrada 24 (A24).



Para o local foram mobilizados 17 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, que contaram com o apoio de sete viaturas.