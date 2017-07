Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

INEM leva 41 minutos a socorrer ferido grave

Bombeiros de Lagoa revelam que o último ferido do acidente só foi levado para o hospital uma hora e um quarto depois do alerta por falta de ambulâncias.

Por José Carlos Eusébio | 01:30

Uma colisão entre dois veículos provocou na quinta-feira cinco feridos, um dos quais grave, no acesso da Mexilhoeira da Carregação à EN125, em Lagoa. Mas a vítima grave - um homem de cerca de 35 anos, politraumatizado e com hemorragias - teve de esperar 41 minutos por uma ambulância para ser transportada para o Hospital de Portimão.



O último ferido ligeiro só foi levado uma hora e 15 minutos após o acidente, apurou o CM junto dos Bombeiros de Lagoa. O INEM nega a demora no socorro e diz que as vítimas "foram devidamente assistidas e estabilizadas, até ser realizado o transporte à unidade hospitalar".



Nuno Barros, adjunto de comando dos Bombeiros de Lagoa, revela que "o alerta chegou pelas 17h55, com a indicação de um despiste com um ferido encarcerado". Foram enviados um veículo de desencarceramento, uma ambulância e um carro de comando. "No local foi constatado que se tratava de uma colisão com cinco vítimas", afirma.



Este responsável diz que pelas 18h04 pediu, através do Comando Distrital da Proteção Civil, mais quatro ambulâncias. "Nesse meio tempo, a única que estava no local ficou inoperacional por rebentamento de um pneu. Foi pedida uma quinta ambulância", explica. Entretanto, chegou a Viatura Médica de Emergência e Socorro do INEM e um Motociclo de Emergência Médica.



Nuno Barros conta que "a primeira ambulância pedida chegou ao local pelas 18h45 (um meio do INEM que está no Hospital de Portimão), a segunda às 18h55 (dos Bombeiros de Portimão), a terceira pelas 19h11 (dos Bombeiros Silves) e a quarta pelas 19h19 (da Cruz Vermelha de Ferreiras)".



A quinta já não foi necessária porque os Bombeiros de Lagoa repararam o pneu rebentado da própria ambulância. Durante a espera, os feridos leves estiveram "sentados no chão". O grave foi colocado na ambulância com o pneu furado, onde foi assistido pelo médico do INEM e ficou a aguardar o transporte para o hospital.



Socorro a homem na capital algarvia

O CM noticiou no dia 24 deste mês que um homem com problemas cardíacos esperou por uma ambulância uma hora e dez minutos, em Faro. O INEM garante que uma ambulância chegou ao local 9 minutos depois de ser recebido o pedido de socorro no Centro de Orientação de Doentes Urgentes.



Sem registo de caso em Albufeira

Em Albufeira, no dia 23 de julho, um funcionário da câmara sentiu-se subitamente mal e esperou uma hora e 15 minutos por uma ambulância enviada de Quarteira, revelou o CM. O INEM diz que não tem registo de nenhuma situação que se enquadre no que foi noticiado.



Assistência a dois motociclistas

Em resposta à notícia do CM de que, em Albufeira, na zona da Galé, dois motociclistas espanhóis sofreram no dia 23 de julho um despiste e esperaram 40 minutos por uma ambulância. O INEM diz ter recebido o alerta às 15h07 e enviado duas ambulâncias: uma chegou pelas 15h25 ao local e outra pelas 15h37.



Atendimento de chamadas é "moroso"

"Falam muito do reforço de meios do INEM para o Algarve, mas não se sente nada", acusa Vítor Rio, comandante dos Bombeiros de Lagoa, adiantando que no verão a região "tem o dobro ou o triplo da população". Vítor Rio diz ainda que é notado que o atendimento de chamadas e a passagem de dados para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes é muitas vezes "moroso", pelo que quem se encontra no terreno "desespera a pedir apoio".



Atraso com transporte para hospitais

Ao longo deste mês, em mais que uma ocasião, INEM e bombeiros receberam instruções do Centro Hospitalar do Algarve para transportar os doentes diretamente para os hospitais, em vez de recorrerem aos centros de saúde.



A decisão, que se prendeu com a falta de médicos nos centros de saúde, acabou por afetar a capacidade de resposta dos meios de socorro. Além de obrigar a viagens mais longas, as ambulâncias ficam, por vezes, retidas nos hospitais, pois as macas são necessárias para deitar os doentes.



INEM garante mais meios já em agosto

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantiu ontem ao CM que todos os problemas identificados no socorro na região do Algarve estão a ser resolvidos. Luís Meira assegurou o reforço de meios em agosto, para fazer face ao aumento significativo da população em toda a região nesta altura do ano.



"Os problemas que existem no Algarve estão a ser resolvidos. Vamos aumentar os meios em agosto, com o objetivo de termos um verão tranquilo para todas as pessoas", afirmou Luís Meira ao CM, garantindo que "da parte do INEM estão reunidas todas as condições para alcançar esse propósito".



O reforço sazonal de meios, como anunciou o INEM, prevê mais sete ambulâncias e dois motociclos: uma ambulância de socorro na Cruz Vermelha em Portimão, Altura (Castro Marim), Almancil (Loulé), Ferreiras (Albufeira) e Armação de Pera (Silves), e nos Bombeiros Voluntários de Portimão e nos de Albufeira que, além da ambulância, contam também com um motociclo cada.