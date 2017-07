Ferido no incêndio de Pedrógão vai ser operado em Espanha

Homem de 40 anos vai fazer um transplante de pele numa unidade hospitalar de Valência.

Por Luís Oliveira | 10.07.17

Um homem de 40 anos que ficou ferido com gravidade quando ajudava a combater o fogo de Pedrógão Grande foi transferido do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra para a unidade de queimados de um hospital de Valência, em Espanha, onde vai ser sujeito a um tratamento de transplantação de pele."É um homem residente em Lisboa que estava a passar o fim de semana em Pedrógão Grande e foi ajudar a combater o fogo. Foi apanhado pelas chamas e ficou ferido com muita gravidade", disse aoValdemar Alves, presidente da Câmara de Pedrógão Grande. O autarca adiantou que, do seu concelho, "ainda está internada uma dezena de pessoas", mas, segundo a indicação dos médicos, "nenhuma correrá risco de vida".Valdemar Alves refere ainda que a autarquia criou o Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução. "Todas as pessoas afetadas pelo fogo podem ligar para um número de apoio - 800 209 923 - e serão encaminhadas e ajudadas por técnicos de diversas áreas", diz o autarca.O incêndio de Pedrógão Grande alastrou-se a seis concelhos e provocou a morte a 64 pessoas e ferimentos em mais 250.Rui Pereira, ministro da Administração Interna entre maio de 2007 e junho de 2011, afirmou ontem que a alteração contratual introduzida ao SIRESP, enquanto exerceu funções, foi "legal" e permitiu poupar "mais de 13,5 milhões", refutando uma notícia avançada pelo ‘Público’ na qual se referia que o SIRESP "funcionou oito anos com contratos informais".A decisão foi "sustentada em pareceres favoráveis da Inspeção-Geral de Finanças".