Feridos durante rixa em Beja já tiveram alta hospitalar

Rixa aconteceu, no domingo, por volta das 08h30, à porta de um bar.

15:48

Cinco pessoas feridas, incluindo uma bombeira que prestava socorro, durante uma rixa ocorrida no domingo à porta de um estabelecimento de diversão noturna, em Beja, já tiveram alta hospitalar, disse esta segunda-feira fonte do hospital da cidade.



A fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) indicou à agência Lusa que "já tiveram alta todos os feridos" que foram assistidos no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, à exceção de um homem que se ausentou da unidade de saúde.



Dois dos homens identificados são de Beja e os outros três do Algarve, incluindo um que não precisou de assistência hospitalar, estando por identificar o suspeito que se ausentou do hospital, adiantou à Lusa fonte da PSP.



A rixa aconteceu, na manhã de domingo, por volta das 08h30, à porta de um bar situado junto à piscina municipal coberta da cidade alentejana.



A fonte policial referiu que não foram feitas detenções e que estão identificados cinco homens, com idades entre os 20 e os 32 anos, que alegadamente participaram nas agressões.



A mesma fonte realçou que foi elaborado o auto de notícia, que será remetido para o Ministério Público.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, dois homens ficaram em estado grave e outros três e a bombeira da corporação de Beja sofreram ferimentos ligeiros.



Alguns dos feridos tinham golpes na cabeça e no corpo, originados por armas brancas, realçou a fonte da PSP.