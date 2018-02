Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feridos em rixa têm alta do hospital

Entre os feridos, alguns com golpes de arma branca, está uma bombeira que prestou socorro.

Por P.G. | 09:43

Os cinco feridos de uma rixa, em Beja, ao início da manhã de domingo à porta de um bar, já tiveram alta hospitalar, disse ao CM fonte da PSP.



Entre os feridos, alguns com golpes de arma branca, está uma bombeira que prestou socorro no local. Um dos feridos fugiu do hospital e é, segundo as autoridades, o único envolvido ainda por identificar.



Dois dos homens identificados são de Beja e outros três do Algarve. Têm idades entre os 20 e os 32 anos.



O caso foi remetido para o Ministério Público.