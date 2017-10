Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernanda Câncio fala de dinheiro mas usa código

Antigo primeiro-ministro ficou furioso por Perna ter ligado para a sua namorada a falar daquelas “matérias”.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:38

A 11 de julho de 2014, Sócrates estava de férias com Fernanda Câncio, em Formentera, Espanha. Tinha incumbido o motorista de ir buscar 5 mil euros a Carlos Santos Silva, mas aquele não sabia que destino dar ao dinheiro.



Tentou ligar ao patrão, mas como não conseguiu, telefonou para Câncio e disse-lhe que já tinha "os documentos". A jornalista avisou logo o namorado.



O antigo primeiro-ministro ficou furioso com João Perna. Ligou-lhe logo de seguida e disse-lhe que aquelas "matérias", ou seja as entregas de dinheiro, tinham que ser tratadas direta e exclusivamente com ele. Teria que esperar se não atendesse, não podia falar com mais ninguém sobre o assunto, estava proibido.



João Perna tentou argumentar e chegou a dizer ao patrão que durante a conversa nunca falou com Fernanda Câncio em dinheiro, que usou sempre a palavra "documentos". Sanada a discussão, Sócrates deu instruções a João Perna para que entregasse os 5 mil euros a Lígia Correia, uma das suas amigas, que segundo o Ministério Público terá sido beneficiada ao longo do tempo com elevadas quantias de dinheiro.



"O arguido José Sócrates pretendia que os compromissos entre ele e Carlos Santos Silva, bem como o conhecimento acerca da obtenção das quantias em numerário, ficasse reservado a um círculo muito restrito de pessoas, tudo fazendo para passar a imagem, junto das pessoas das suas relações mais próximas, que era uma pessoa de sucesso, sem problemas financeiros, com um nível de vida que permitia pagar férias, oferecer quantias em numerário, sem que isso lhe causasse qualquer dificuldade", diz a acusação do Ministério Público.

Estas férias em Formentera foram aliás pagas com o dinheiro de Santos Silva.



Casa em Formentera custa 18 mil euros

Sócrates e Câncio estiveram na moradia de Formentera com Santos Silva e a mulher, mas nada pagaram. O empresário da Covilhã pagou 18 mil euros pela casa de férias, que foi, no entanto, escolhida pelo antigo primeiro-ministro e reservada a mando deste.



"Estou certa que o CM há-de arranjar manchete comigo"

Fernanda Câncio usou ontem o Twitter para se referir às notícias que o Correio da Manhã tem dado sobre a acusação. "Estou certa de que o CM há-de conseguir arranjar uma manchete comigo", escreveu a jornalista, que criticou ainda uma entrevista sobre o caso dada pelo advogado que representa a Cofina. Câncio não fez, no entanto, qualquer comentário direto sobre a acusação, que imputa um total de 31 crimes ao seu antigo namorado.



Tentou escolher jornalistas de confiança para posições-chaves na Controlinveste

José Sócrates falou várias vezes com Proença de Carvalho, que chegou a ser seu advogado e que é presidente da administração da Controlinveste, para escolher jornalistas da sua confiança para posições-chaves no grupo.

A estratégia passava por colocar Camões à frente do Diário de Notícias e também do JN. Camões chegou mesmo a dizer a Sócrates que era bom que os acionistas percebessem que ele era um "joker em qualquer posição para mandar".



"Marca uma vitória da democracia"

"É um acontecimento histórico, que marca uma grande vitória da democracia em Portugal". Foi assim que José Gil caracterizou as acusações no processo da Operação Marquês. Ontem, no programa ‘Antena Aberta’, da Antena 1, o filósofo disse que "qualquer que seja o resultado do processo, podemos já afirmar que este acontecimento marca uma viragem decisiva e única na história do funcionamento judicial do Estado português."



À estação de rádio pública, José Gil explicou que "até aqui, o Estado assentava numa série de fenómenos que influenciavam os seus mecanismos, como a corrupção e a promiscuidade entre poder político e o poder económico, tudo isto em total impunidade e silêncio". Contudo, a acusação de José Sócrates "marca o fim deste ciclo."



O ensaísta afirmou ainda que tudo isto se deve à "mudança de todo um staff" na Procuradoria-Geral da República, "desde Joana Marques Vidal ao juiz Carlos Alexandre, que são de uma integridade e de uma transparência totais". E acrescenta: "Não será o fim da corrupção, mas é emblemático."