Fernanda Câncio na farsa de Sócrates escritor

Ex-namorada de ex-primeiro-ministro tinha conhecimento que o blogue Câmara Corporativa era alimentado por amigo.

Por Débora Carvalho | 01:30

Fernanda Câncio, ex-namorada de José Sócrates, sabia que o livro ‘A Confiança no Mundo’ estava a ser escrito a várias mãos.



Além do antigo primeiro-ministro, a obra foi redigida por António Peixoto, que assinava sob o pseudónimo de Miguel Abrantes no blogue Câmara Corporativa, e por Domingos Farinho, professor universitário.

As escutas telefónicas, transcritas no processo Marquês, são esclarecedoras. "Mas tu já escreveste alguma coisa?", pergunta Câncio.



O antigo primeiro-ministro é categórico: "não, não escrevi, foram eles que escreveram! E eu não tenho nenhuma ideia do que fazer."



Numa conversa, em 28 de setembro de 2013, Sócrates revela à jornalista do ‘DN’ que tem menos de 24 horas para rever o livro. Fernanda Câncio sugere-lhe que peça ajuda. "Então, não pediste... não pediste ao... coiso... ao Domingos para te ajudar?" José Sócrates explica-lhe que o docente estaria a preparar o seu doutoramento e Câncio tranquiliza-o: "mas, então, se eles escreveram, manda-me".



O processo revela que o antigo primeiro-ministro deu três dias à editora para pôr no top dos livros mais vendidos a sua tese de mestrado sobre a tortura em democracia. O Ministério Público defende que uma parte do dinheiro que Sócrates terá recebido em luvas do Grupo Lena serviu para comprar exemplares do ‘A Confiança no Mundo’.

Os investigadores garantem que a versão final do livro foi redigida por Domingos Farinho.



Logo no primeiro interrogatório, em novembro de 2014, Sócrates negou-o. Garantiu que foi ele o autor da tese de mestrado e assegurou até que escreveu o original em francês. Negou também ter liderado uma campanha de venda de livros.