Ferro Rodrigues convoca conferência de líderes

PSD requeriu uma conferência sobre a lista de vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.

Por Lusa | 17:42

O presidente da Assembleia da República convocou para quarta-feira, pelas 16:00, na sequência de um requerimento do PSD, uma conferência de líderes parlamentares, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte oficial do gabinete de Ferro Rodrigues.



"Na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor presidente da Assembleia da República acaba de convocar para quarta-feira uma reunião da conferência de líderes", referiu a mesma fonte.



Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o líder parlamentar social-democrata anunciou que o PSD quer uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre a lista de vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.



"O PSD vai hoje mesmo requerer, com caráter de urgência, uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República para que este assunto possa ser debatido, possa ser discutido por quem representa o povo português", anunciou o líder da bancada social-democrata.



Confrontada com o anúncio feito pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, de que irá solicitar com caráter de urgência uma reunião da comissão permanente da Assembleia da República para discutir a questão do número de vítimas no incêndio de Pedrógão Grande, a secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes, alegou que "o PS nunca fugiu a nenhum debate".



"Se for convocada a Comissão Permanente da Assembleia da República, evidentemente, o PS estará presente para discutir tudo o que for necessário discutir, desde que isso não implique ausência de respeito pela vida das pessoas e pelas famílias que neste momento estão enlutadas", declarou.