'Ferry' avariado esteve cerca de três horas parado no rio Sado

Segundo Luís Lavrador, com a ajuda dos dois rebocadores o 'ferry boat' avariado, que transportava um total de sete viaturas, 13 passageiros e seis tripulantes, atracou em Tróia cerca das 17h30.

Um 'ferry boat' que fazia a ligação fluvial Tróia-Setúbal esteve hoje três horas parado no rio Sado devido a uma avaria, mas a situação já está normalizada, disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal."A embarcação saiu de Tróia às 14h00, com destino a Setúbal, mas teve uma avaria numa máquina e ficou imobilizada e fundeada no rio Sado durante algum tempo", disse Luís Lavrador, perto das 18h00."A Polícia Marítima seguiu de imediato para o local e demos instruções à empresa - Atlantic Ferries - para que fossem acionados, de imediato, dois rebocadores", acrescentou o capitão do porto de Setúbal.