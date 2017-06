Festa de amigos termina em desacatos no Lumiar









Em atualização

O que achou desta notícia?







44.4% Muito insatisfeito

44.4% 11.1%

11.1%



44.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







44.4% Muito insatisfeito

44.4% 11.1%

11.1%



44.5% Muito satisfeito pub

A PSP foi chamada para uma festa de amigos, no Lumiar, em Lisboa, por desacatos. Na origem do conflito está a música do evento.A denúncia foi feita por vizinhos e o alerta foi dado às 15h00.No local estão seis viaturas da PSP.