Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa de Carnaval acaba em morte

Dois portugueses presos por matarem espanhol à pancada.

Por Miguel Curado | 01:30

Dois portugueses, pai e filho, estão em prisão preventiva na cidade espanhola de Herencia, por serem suspeitos do espancamento até à morte, com uso de um objeto contundente, de um homem que procurou defender a namorada de insultos e tentativas de agressão. O crime ocorreu na noite de sábado de Carnaval.



O homicídio, segundo a imprensa desta cidade do centro de Espanha, foi cometido com o auxílio de um terceiro homem, romeno, que ficou em liberdade, com apresentações à autoridade.



J.F.C.F e R.C.U, única identificação avançada dos detidos portugueses pelas autoridades locais, terão repreendido a namorada de Gonzalo Buján, a vítima, por a terem visto a urinar junto a uma rulote montada na feira daquela cidade.



Os portugueses não gostaram e depressa rodearam a jovem, tentando mesmo agredi-la. O espanhol Gonzalo Buján interveio e foi de imediato espancado pelos portugueses.



A causa da morte da vítima, segundo a autópsia, foi uma agressão com um objeto contundente na cabeça. A Guardia Civil prendeu os três arguidos.