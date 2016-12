Festa do fim de ano condiciona trânsito na Baixa de Lisboa

Festas de fim de ano no Terreiro do Paço condicionam trânsito na capital





As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são coordenados no local pela polícia, que aconselha o uso do transporte público.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O trânsito vai estar condicionado na zona da Baixa de Lisboa, entre as 20h00 de sábado e as 05h00 de domingo, devido às festas de fim de ano na Praça do Comércio, informou hoje a Câmara Municipal.As zonas afetadas vão ser as avenidas Infante D. Henrique, 24 de Julho, D. Carlos I, Cais do Sodré, Restauradores e Praça da Figueira.Em comunicado, a autarquia anunciou, ainda, que a estação de metro do Terreiro do Paço vai encerrar a partir das 23h45 de sábado.