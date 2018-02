Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival de guitarra leva espetáculo até à igreja

Quinta edição do certame vai levar concertos a diversos espaços da capital do Minho.

Por Liliana Rodrigues | 08:41

A igreja da Misericórdia de Braga é um dos cinco locais que vão acolher espetáculos da quinta edição do Festival de Guitarra de Braga. O evento arranca a 15 de fevereiro e prolonga-se até ao final de março. Conta ainda com palestras, masterclasses, um concurso internacional e um concerto ‘non stop’, que vai durar dez horas.



A guitarra clássica é o elemento central do certame, que tem como objetivo levar à capital do Minho intérpretes nacionais e internacionais de renome. "Todos os anos se procura diversificar as salas do festival no sentido de convidar o público a visitar os espaços da cidade de reconhecido interesse cultural e/ou patrimonial", explica Vítor Gandarela, diretor artístico do certame.



Fábio Zanon protagoniza o concerto de abertura, a 15 de fevereiro, a partir das 21h30, no conservatório de música Calouste Gulbenkian. No dia seguinte, no mesmo espaço e à mesma hora, atua Gary Ryan. Além dos duetos agendados para os restantes dias, o destaque vai para Enrike Solinis e David Mayoral, com guitarra barroca e percussão, que vão atuar na Igreja da Misericórdia, a 3 de março, às 21h30.



O 2º concurso internacional de música de Câmara com Guitarra é um dos momentos altos do evento e está agendado para 17 e 18 de março, no conservatório de Música Calouste Gulbenkian.



A novidade desta edição prende-se com a iniciativa ‘A guitarra sai à rua’ e vai ser protagonizada pelos alunos das classes de guitarra das escolas especializadas do Minho, que durante dez horas vão tocar, alternadamente, música sem interrupção.