Festival Folk Celta anima as margens do rio Lima

Artistas de Portugal, Espanha, Costa Rica, México e Escócia vão atuar no evento.

Por Ana Silva Monteiro | 08:25

O Festival Folk Celta decorre, entre os dias 27 e 29, na praça Terras da Nóbrega, em Ponte da Barca. O evento, organizado pela autarquia local, celebra o seu 10º aniversário, e conta com vários artistas de Portugal, Espanha, Costa Rica, México e Escócia.



Os palcos vão ter uma localização privilegiada junto às margens do rio Lima e do seu afluente Vade. Ao contrário dos outros anos, o festival vai durar três dias onde o canto, teatro, declamação, dança e fogo não vão faltar.



No recinto vão estar dois palcos. O principal e o secundário destinado à revelação de novos valores da Folk. Do cartaz da 10ª edição fazem parte nomes como Keltia, The Oafs, Peregrino Gris, Quique Escamilla, Diabo a Sete, Xavier Diaz & Adufeiras de Salitre, Kalakan, Luís Peixoto, Chulada da Ponte Velha, Enraizarte, Mac Mardigans, Les Saint Armand, The Town Bar, Virandeira, Rura e os Kumpania Algazarra.



Também no recinto, e de maneira a mostrar o que de bom se faz em Ponte da Barca, vai decorrer uma feira alternativa que incluiu cerveja artesanal, licores tradicionais, queijos e enchidos da região, sabonetes artesanais, óleos e unguentos naturais. Haverá ainda uma área de restauração.



As portas do recinto abrem a partir das 20h00 e os ingressos custam 10 euros para cada um dos dias, podendo ser adquirido um bilhete especial de dois dias por 15 euros.



Já o passe completo fica por um preço promocional de 20 euros no Posto de Turismo de Ponte da Barca ou através de pré-reserva pelo Facebook oficial do festival, estando também à venda nos locais habituais.