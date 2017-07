Festival une dois países com muito rock à mistura

Quintanilha Rock terá um palco em Portugal e outro em Espanha. Três dias de música.

Por Ana Borges Pinto | 10.07.17

Uma aldeia raiana, um palco em Espanha e outro em Portugal, bandas de ambos os países, gastronomia e muita animação. São estes os principais ingredientes que compõe o Quintanilha Rock, um festival de música que acontece há já 17 anos.A pacata aldeia de Quintanilha, em pleno Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, em Bragança, recebe, sexta, sábado e domingo, o festival ibérico. O cartaz é composto por grupos lusos e espanhóis, com destaque do lado português para First Breath After Coma, Xinobi, Marvel Lima, The Twist Connection ou Alek Rein. Do lado de lá da fronteira, chegam os galegos Guerrera, Jupiter Lion, Melange, Zulu Zulu e Mohama Saz.Durante o dia, os festivaleiros podem ir a banhos no rio Maçãs ou então interagirem com a população local, maioritariamente idosa mas que se mostra satisfeita por recebê-los. "Dar continuidade à programação apenas com bandas dos dois países continua a ser uma aposta forte. Pretendemos afirmar definitivamente o Quintanilha Rock enquanto evento ibérico, com um palco em cada um dos países, convívio e partilha cultural entre as comunidades portuguesa e espanhola", disse Filipe Afonso, presidente da ArtiColado, associação responsável pela organização do Quintanilha Rock 2017 que espera receber seis mil festivaleiros.Os passes gerais para os três dias custam 15 euros e os diários valem 6 euros. Quem optar pela pulseira, poderá usufruir de campismo. O evento disponibiliza transporte gratuito durante os três dias com um autocarro a fazer a ligação entre Bragança e a aldeia de Quintanilha.