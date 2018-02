Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica em coma após rixa em discoteca

Tenta acalmar ânimos e é agredido com garrafa e pontapés.

Por Patrícia Lima Leitão, Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 10:20

Manuel França estava no bar ‘Armazém 124’, na zona industrial de Oliveira de Azeméis, quando vários jovens alcoolizados insultaram mulheres, incluindo a nora da proprietária, na madrugada de sábado.



A troca de palavras originou uma rixa e o homem, de 55 anos, tentou acalmar os ânimos. Foi atacado com uma garrafa na cabeça, bateu com a nuca no chão e ainda foi pontapeado. Socorrido, foi hospitalizado em Santa Maria da Feira e mais tarde transferido para o Hospital Santos Silva, Vila Nova de Gaia, em coma induzido.



"É um cliente habitual e amigo da casa. Estamos preocupadíssimos com ele. Há sete anos que temos a casa aberta e nunca tivemos um caso desta gravidade", afirmou a dona do bar, que pediu anonimato. A festa temática agendada para sábado no estabelecimento foi cancelada.



Manuel França, morador no lugar da Farrapa e trabalhador numa fábrica de arroz, foi assistido no local pelos Bombeiros de Oliveira de Azeméis. Tinha sofrido um traumatismo cranio-encefálico.



A GNR de Cucujães foi de imediato ao local. A PJ foi alertada de manhã e está a investigar.