Fica ferido em queda no 'shopping'

Por A.M.S. | 08:56

Um homem ficou ontem gravemente ferido ao cair de um andaime quando trabalhava na construção do novo centro comercial de Évora, situado na zona industrial da cidade.



O acidente deu-se pelas 10h00. A vítima, segundo as autoridades, terá caído de uma altura de três metros.



Foi assistida no local pelos bombeiros e INEM e transportado para o hospital de Évora.



O acidente está a ser investigado pela Autoridade para as Condições do Trabalho.