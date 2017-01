Fica internado após matar a mãe com 30 facadas

Até hoje, o homem não consegue explicar o que aconteceu e continua a dizer que a mãe não morreu.



Os vizinhos deram o alerta à polícia por estranharem os gritos do homem, principalmente depois de terem deixado de ouvir a idosa. Quando a PSP entrou na casa, o homicida, já referenciado por graves problemas psiquiátricos, garantiu aos agentes que a mulher que estava morta na sala não era a sua mãe, mas sim uma amiga dela.Até hoje, o homem não consegue explicar o que aconteceu e continua a dizer que a mãe não morreu.

Entre três e 16 anos de internamento compulsivo foi o que decretou o coletivo de juízes, esta quarta-feira, a António Egas, ex-militar que matou a mãe à facada, no Bairro da Pasteleira, no Porto, em abril de 2016.O Tribunal de S. João Novo, no Porto, considerou o homem, de 57 anos, inimputável mas "socialmente perigoso". O arguido, que se encontra já internado na clínica psiquiátrica da cadeia de Santa Cruz do Bispo, assassinou Alice Cordeiro com 30 facadas, após uma discussão.Depois de ter cometido o crime, continuou a falar para o corpo da mãe, pedindo-lhe, segundo o que ficou dado como provado, que lhe abrisse a porta do apartamento onde ambos moravam.