Fica preso por matar o primo em Vila Real

Na origem do crime estarão desavenças antigas entre os familiares.

Por A.B.P. | 08:48

O tribunal de Vila Real decretou, esta terça-feira à tarde, prisão preventiva a Diamantino Dinis, de 68 anos, que no domingo à noite matou a tiro de caçadeira o primo Emílio Dinis, de 42 anos, na aldeia de Lamas de Olo.



O homicida, que entrou por uma porta lateral do tribunal, foi vaiado à chegada por alguns populares que ali se encontravam à sua espera.



